Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (08.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD: Kurse über 9 Euro sind nur eine Frage der Zeit! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK).Bei BYD sehe es mittlerweile deutlich besser aus. BYD habe zuletzt Quartalszahlen vorgelegt, die nach Ansicht des Aktienexperten gut ausgefallen seien. Vor einigen Tagen habe es auch die Absatzzahlen für Oktober gegeben, die erneut sehr gut gewesen seien. Heute haben sich die Analysten der Credit Suisse zu Wort gemeldet. Ihrer Meinung nach laufe bei BYD alles gut. Sie hätten ihre Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 81 Hongkong-Dollar bestätigt, was einem Kurs von etwas über 9 Euro entspreche. Maydorn denkt, dass die BYD-Aktie schon jetzt bei diesem Kurs notieren müsste, aber wenn es in einem halben Jahr so ist, ist es auch gut und er glaubt, dass man das sehen wird. An BYD komme nämlich keiner vorbei.Wenn man keine schweren Fehler macht - und die macht BYD nicht - dann sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis man diese Kurse bei der BYD-Aktie auch mal sieht, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2018)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BYD-Aktie: