BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Vor Kurzem habe BYD eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Hino Motors unterzeichnet. Das Ziel: Zusammen würden die beiden Automobilhersteller ein Gemeinschaftsunternehmen für die Entwicklung von kommerziellen Batterie-Elektroautos sowie Fahrzeugteilen und -komponenten gründen wollen. Die Aktie müsse derweil eine wichtige Marke verteidigen.Laut der Unternehmensmitteilung solle das Joint Venture 2021 gegründet werden, das Kapital würden BYD und Hino jeweils zur Hälfte einbringen. Erste Fahrzeuge des Gemeinschaftsunternehmens sollten bis Ende 2025 auf den Markt kommen und dabei unter der Marke Hino vom Band laufen.Aus charttechnischer Sicht müsse die BYD-Aktie weiter die untere Begrenzungslinie des Aufwärtstrendkanals bei 131,50 Hongkong-Dollar (14,36 Euro) verteidigen. Gelinge dies, sei ein weiter Kursanstieg bis in den Bereich von 150 Hongkong-Dollar (16,38 Euro) wahrscheinlich."Der Aktionär" bleibt für die BYD-Aktie zuversichtlich gestimmt. Bereits investierte Anleger bleiben daher weiter an Bord, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link