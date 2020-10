Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

14,245 EUR +4,70% (08.10.2020, 13:13)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

14,22 EUR +4,83% (08.10.2020, 13:28)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei zuletzt zu immer neuen Rekorden gefahren. Allein im September habe der chinesische Automobil- und Batteriehersteller eine starke Kursrally mit einem Plus von 60 Prozent hingelegt. Und: Fundamental halte der gute Newsflow an. Ein neuer Auftrag führe die Chinesen nun in den US-Bundesstaat Missouri.So habe BYD North America bekannt gegeben, dass vier in Amerika hergestellte batterieelektrische Busse des Modells K7M an die City of Columbia in Missouri ausgeliefert worden seien. Auftraggeber für die Elektrobusse sei die lokale Transitagentur Go Como. Das in die US-Universitätsstadt gelieferte E-Bus-Modell habe eine Länge von 30 Fuß. Der Bus biete Platz für 22 Passagiere und habe eine elektrische Reichweite von 150 Meilen. Nach Angaben des Herstellers sollten die Batterien des E-Busses in 2,5 bis drei Stunden aufgeladen sein.Erst vor kurzem habe sich der chinesische Technologiekonzern einen weiteren Großauftrag für Elektrobusse in Skandinavien sichern können und damit auch den Markteintritt in Finnland geschafft. Insgesamt seien dabei 106 verschiedene BYD-Modelle, davon 64 Einheiten für Nobina-Dienste in Helsinki und 42 Einheiten für die Stadt Turku, geliefert worden.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung (Ausgabe 23/20) gefolgt seien, lägen bereits weit im Plus. Deshalb gilt das "einfache Prinzip": Gewinne weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link