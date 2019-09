Langer Atem ist gefragt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2019)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (05.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Neuer Auftrag aus Ungarn, neuer Deal mit Audi? Bei BYD würden sich die guten News häufen. Die Aktie arbeite an ihrem Comeback.Die guten News würden sich mehren. Vor wenigen Tagen habe BYD einen neuen Auftrag in Ungarn an Land gezogen. Für die ungarische Stadt Pécs werde BYD zehn Elektrobusse liefern. Der Auftrag komme vom Verkehrsunternehmen Tüke Busz Zrt mit Sitz in Pécs.Es würden die ersten Elektrobusse sein, die in der ungarischen Stadt Pécs ihre Runden drehen würden. Die alte Diesel-Busse sollten peu à peu ersetzt werden. Geliefert würden die Busse von BYD Anfang 2020.Kurz zuvor habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" gemeldet, BYD stehe vor einem spannenden Deal mit der VW-Gruppe. BYD solle in Zukunft die Batterien für die VW-Premium-Tochter Audi und dessen Elektroautos liefern.Fakt sei: Die Konkurrenz in Sachen Batteriezellen sei stark. Größter Anbieter sei CATL. Auch LG Chem, Samsung SDI und Tesla/Panasonic würden ein Stück vom lukrativen Kuchen abhaben wollen. Auch BYD wolle in diesem Segment punkten. Deshalb wolle der chinesische Hersteller von Elektroautos und E-Bussen die Kapazitäten im Bereich Batteriezellen in den nächsten Jahren stark ausbauen.Die Aktie von BYD habe nach den guten Meldungen in den letzten Tagen wieder Boden gut machen können. Zuvor habe der schwache Automarkt in China und vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China der Aktie gehörig zugesetzt.Das Papier sei in der Folge durch alle wichtigen Unterstützungslinien bis auf 4,45 Euro (umgerechnet) abgerutscht. Jetzt gelte es, den Widerstand bei umgerechnet 4,80 Euro aus dem Weg zu räumen. Nehme die BYD-Aktie diese Hürde, wäre der Weg bis 5,02 Euro frei. Werde auch diese Marke geknackt, könne das Papier bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 5,53 Euro laufen. Erst sobald diese genommen werde, könne für die Aktie Entwarnung gegeben werden.An der BYD-Story habe sich grundsätzlich nichts geändert. Die Nachfrage nach Elektroautos steige rapide an. Die letzten Zahlen seien gut gewesen und die neuen Modelle, die BYD auf der Shanghai Motor Show durch Designer Wolfgang Egger (ehemals Audi) vorgestellt habe, würden Lust auf mehr machen.