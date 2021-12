Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.SsangYong Motor, eine südkoreanische Tochtergesellschaft des indischen Automobilherstellers Mahindra & Mahindra, habe bekannt gegeben, dass sie eine erste Vereinbarung zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen mit BYD abgeschlossen habe. BYD solle dabei Autobatterien sowie Batteriepacks herstellen. FinDreams, eine hundertprozentige Tochter von BYD, sei an dem Projekt ebenfalls beteiligt.Nachdem die BYD-Aktie am Montag im Zuge des angespannten Gesamtmarktes unter die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 290 Hongkong-Dollar (HKD) und unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei 283 HKD gefallen sei, sei es seit Dienstag zu einer Gegenbewegung gekommen. Der Unterstützungsbereich zwischen der mehrfach angelaufenen Unterstützung bei 240 HKD und dem Volume-Peak bei 260 HKD sei dabei erfolgreich als Sprungbrett genutzt worden. Nun gelte es das positive Mometum umzusetzen und die Abwärtstrendlinie, die aktuell bei 295 HKD verlaufe, zurückzuerobern. Dann wäre eine anhaltende Korrektur vom Tisch und neue Hochs recht wahrscheinlich.Die BYD-Aktie habe nach der einmonatigen Abwärtsbewegung endlich wieder die Richtung nach oben einschlagen können. Der positive Newsflow halte an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: