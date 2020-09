Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

11,79 EUR +4,38% (17.09.2020, 13:07)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

11,77 EUR +4,62% (17.09.2020, 13:33)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD sei in aller Munde. Der chinesische Hersteller von Elektroautos und Batterien habe in den vergangenen sechs Monaten rund 175 Prozent zugelegt und gerade ein neues Allzeithoch markiert. Überraschend starke Zahlen seien einer der Kurstreiber gewesen. Der Daimler-Partner, der von Börsen-Legende und Star-Investor Warren Buffett seit 2008 protegiert werde, habe gute Chancen auf eine Fortsetzung der Börsen-Rally - und dafür gebe es handfeste Gründe.Früher habe es immer geheißen, dass chinesische Firmen "Weltmeister im Kopieren" seien. Diese Zeiten scheinen zumindest bei BYD vorbei zu sein. So habe BYD seit Juli einen Akku bei seinem Elektroauto-Modell Han am Start, der herausragend zu sein scheine. In einem Extremtest habe sich gezeigt, dass die sogenannte Blade-Batterie in Bezug auf Sicherheit und Energiedichte besser als bisherige Lithium-Ionen-Akkus abschneide.Und: Der Lithium-Eisenphosphat-Akku sei nur halb so groß wie bisherige Lithium-Ionen-Batterien. BYDs Modell Han besitze eine Reichweite von 605 km, 494 PS und koste zwischen 45.000 und 55.000 Euro. Vor allem die Reichweite könne sich im Vergleich zu anderen Elektroautos sehen lassen.Trotz Corona-Krise und reduzierten Fördergeldern habe der Konzern im August 15.283 Elektro-Autos absetzen können - das seien immerhin 1,21 Prozent mehr als im Juli. Kunden hätten aufgrund der reduzierten Subventionen folgerichtig wieder verstärkt bei Autos mit Verbrenner-Motor zugegriffen. Und da BYD in diesem Segment ebenfalls unterwegs sei, seien hier im August sogar nahezu doppelt so viele Fahrzeuge abgesetzt worden als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Insgesamt seien im August 36.782 Fahrzeuge an den Mann gebracht worden - das entspreche in etwa dem Niveau von August 2019, als Corona noch ein böser Traum gewesen sei.Und: BYD habe inzwischen in Kalifornien, Großbritannien, Frankreich und Ungarn Elektrobuswerke und im Sunshine State sogar eine zweite Batteriefabrik. Kurzum: Die Expansion sei ein veritables Zeichen steigender Nachfrage und zunehmender Etablierung.BYD habe seit der Empfehlung des "Aktionär" in der Ausgabe 23/20 rund 130 Prozent zugelegt.Investierte Anleger lassen Gewinne laufen, denn die Chancen auf eine Fortsetzung der Kurs-Rally sind gut, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)