Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,28 EUR +2,17% (11.01.2021, 12:06)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

253,80 HKD -0,94% (12.01.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe den größten Auftrag für reine Elektrobusse in der Unternehmensgeschichte außerhalb Chinas an Land gezogen. Der Deal mit der kolumbianischen Hauptstadt Bogota umfasse 1.002 Elektrobusse. Die Auslieferung der Busse sei noch für das Jahr 2021 und der ersten Hälfte 2022 vorgesehen.Laut einem Bericht von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) strebe Kolumbien einen "inländischen Bestand an Fahrzeugen mit neuer Energie von 600.000 Fahrzeugen" bis 2030 an. BYD sei einer der Schlüsselakteure in diesem Markt. Sprich: Für den chinesischen Konzern sei genügend Upside-Potenzial für weitere Aufträge vorhanden!Seit BYD 2012 in den kolumbianischen Markt eingetreten sei, habe der Konzern mehrere Durchbrüche erzielt, darunter der Aufbau der ersten rein elektrischen Taxiflotte in Lateinamerika. BYD komme derzeit auf einen Marktanteil von über 96,5% im kolumbianischen Markt für Elektrobusse. Das spreche für die Technologie der Chinesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: