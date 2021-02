Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,76 EUR -2,44% (25.02.2021, 15:27)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

216,20 HKD +1,88% (24.02.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol Deutschland BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol Deutschland: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD habe seit letztem Donnerstag starke Rücksetzer hinnehmen müssen. Innerhalb von einer Woche habe der Titel rund 20 Prozent an Wert verloren. Gönne sich das Papier nach der enorm steilen Aufwärtsrally eine verdiente Verschnaufpause oder gehe der Abverkauf noch weiter?Nachdem die BYD-Aktie am 25. Januar ein neues Allzeithoch bei 278,40 Hongkong-Dollar (HKD) ausgebildet habe, habe sie in Form eines symmetrischen Dreiecks konsolidiert. Mitte Februar sei es unter niedrigem Handelsvolumen zu einem Fehlausbruch nach oben gekommen. Verstärkt durch das schwache Branchenumfeld habe der Wert stark zurückgesetzt und dabei sogar die wichtige Unterstützung am Zwischentief bei 231 HKD unterschritten.Dazu sei die Aktie gestern kurzzeitig unter das 2020er-Hoch bei 212 HKD gefallen, habe sich aber bis Handelsschluss über diese Marke zurückkämpfen können. Aus charttechnischer Sicht deute sich aufgrund des abnehmenden Handelsvolumens bei der Abwärtsbewegung und der stark überverkauften Indikatoren-Werte eine Gegenbewegung an. Dazu müsse sich der Wert aber in den nächsten Tagen erfolgreich über dem 2020er Hoch halten, ansonsten würden weitere Rücksetzer bis an die 200-HKD-Marke drohen.Neueinsteiger sollten daher erstmal abwarten. Wer investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 19,50 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: