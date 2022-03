Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Wie alle China-Aktien habe auch die BYD-Aktie in den letzten Wochen stark unter den Sorgen der Anleger gelitten. Seit dem Allzeithoch vergangenen November habe sie in der Spitze 45% an Wert verloren. Gestern habe die BYD-Aktie dann zur Gegenbewegung angesetzt, welche heute eindrucksvoll fortgesetzt werde.Für BYD habe es in letzter Zeit nicht gut ausgesehen. Die Angst vor steigenden Zinsen und dann die branchenübergreifenden Gefahren für China-Aktien hätten den Kurs von über 38 Euro kurzzeitig bis auf 18,45 Euro gedrückt. Gründe habe es viele gegeben, wie z.B. die fehlende Positionierung Chinas zum Thema Russland. Zuletzt sei dann noch der Lockdown in der Millionenstadt Shenzhen dazugekommen, in der der Autohersteller ein Werk für Elektrofahrzeuge und auch die Unternehmenszentrale habe. Das könnte zu Lieferkettenproblemen führen und BYD hart treffen.Die BYD-Aktie habe allerdings vorerst zu einer Gegenbewegung angesetzt und habe heute im Sog des chinesischen Gesamtmarktes zweistellige Kursgewinne einfahren können. Der Abwärtstrend sei aber noch nicht gebrochen. Hierfür müsste die 200-Tage-Linie zurückerobert werden, doch bis zu den hierfür nötigen 28,40 Euro sei es noch ein weiter Weg. Weiterhin zeige sich BYD sehr volatil und bleibe somit schwer berechenbar.Nach dem vorangegangenen Kurssturz sei mit einer Gegenbewegung zu rechnen gewesen. Wie nachhaltig diese jedoch sei, bleibe abzuwarten. Die BYD-Aktie befinde sich weiterhin in einem Abwärtstrend. Anleger sollten sich gedulden, bis dieser Trend gebrochen werde, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link