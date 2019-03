Anleger sollten jedoch gute Nerven und einen langen Atem mit bringen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Stoppkurs sei 4,65 Euro. (Analyse vom 26.03.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,64 EUR +0,36% (26.03.2019, 14:57)



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,66 EUR 0,00% (26.03.2019, 15:34)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hong Kong-Ticker-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (26.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.BYD schicke mit dem e1 einen neuen Elektroflitzer ins Rennen. Mit dem kleinen Stadtflitzer wolle BYD-Chef Wang Chuanfu im Bereich der "New Energy Vehicles" weiter punkten. Derweil habe BYD einen weiteren Auftrag in seiner E-Bussparte einsammeln können. Die Aktie suche nach einer tragbaren Untersetzung.BYD habe mit dem Kleinwagen BYD e1 sein jüngstes Mitglied seine Portfolios an Elektroflitzern vorgestellt. Der neue von BYD sei wohl am besten als ein Mix aus Smart und Toyota Aygo zu beschreiben. Der e1 werde mit einem Elektromotor mit 45 kW angetrieben. Die Reichweite solle zwischen 300 Kilometern und 350 Kilometer liegen. BYD schicke das neue Modell als Konkurrenz zum Benben EV und dem BAIC EC3 ins Rennen. Vorbestellungen für den BYD e1 seien ab 1. April möglich.Darüber hinaus habe BYD einen weiteren Deal an Land gezogen. Die Firma statte den Flughafen in Brüssel mit 30 Elektrobussen aus. Die ersten Exemplare der 12-Meter-Busse seien bereits in Betrieb genommen worden.Für BYD sei es bereits der zweite Auftrag eines europäischen Flughafenbetreibers. Am Amsterdamer Schiphol Airport seien E-Busse der Chinesen bereits seit Juni 2015 im Einsatz - inzwischen insgesamt 35 Exemplare.Es bleibe dabei: BYD habe mit seiner eigene Batterieproduktion ein Alleinstellungsmerkmal. Viele andere Autobauer seien auf Zulieferer wie CATL, Samsung SDI oder LG Chem angewiesen.BYD-Chef Wang Chuanfu wolle die Batterieproduktion von 16 GWh auf über 60 GWh im Jahr 2020 ausbauen. Zum Vergleich: Der größte Konkurrent CATL wolle bis 2022 Batteriezellen für 88 GWh fertigen. Dabei sei die Börsenbewertung von CATL bereits jetzt an der Heimatbörse im Vergleich zu BYD 25 Prozent höher.BYD sei und bleibe eine spannende, wenn auch spekulative Möglichkeit am Boom der Elektromobilität in China zu partizipieren.