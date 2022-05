Sobald die BYD-Aktie diese Hürde nimmt, generiert das Papier ein neues Kaufsignal, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,825 EUR -4,79% (09.05.2022, 14:13)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroauto- und Batteriebauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der von Warren Buffett unterstützte Automobil-Hersteller BYD habe zuletzt deutliche Zuwächse bei seinen NEV-Verkäufen verzeichnet. Die Aktie jedoch müsse zum Wochenauftakt einen Rücksetzer verkraften.BYD habe im April 107.478 neue Stromer produziert, davon 57.593 BEVs und 49.318 Plug-in-Hybride. Bemerkenswert: Auch gegenüber dem Vormonat März seien die Verkäufe um 1,3 Prozent geklettert.Die von Wang Chuanfu geleitete Firma habe damit den Herausforderungen in der Lieferkette, der Produktion und Logistik sowie diversen logistischen Herausforderungen getrotzt, die sich aus den COVID-19-Einschränkungen in China ergeben hätten.Besonders bemerkenswert sei die Leistung von BYD, sobald man die Resultate der Konkurrenz betrachte: Die Auslieferungen von Nio seien gegenüber März um 49 Prozent auf 5.074 Einheiten gefallen. XPeng und Li Auto hätten Rückgänge von 41,6 Prozent beziehungsweise 62 Prozent im Monatsvergleich gemeldet. Die kumulierten Auslieferungen des Trios würden sich auf 18.243 Einheiten summieren.Jetzt liege der Fokus zu 100 Prozent auf Elektro- und Hybridmodellen. Das Ziel laute nach wie vor 1,5 Millionen verkauften NEVs im Jahr 2022. Jedoch müsse BYD dafür in den verbleibenden Monaten durchschnittlich 135.000 bis 140.000 Fahrzeuge verkaufen, was aufgrund der starken Produkt-Pipeline aber durchaus realistisch erscheine.Fundamental stimme die Richtung bei BYD. Charttechnisch jedoch müsse die Aktie zum Wochenauftakt einen Rückschritt verkraften. Zwar notiere das Papier nach wie vor über der 50-Tage-Linie, jedoch sei das Break der 100-Tage-Linie vorerst vom Tisch.Entscheidend für den langfristigen Trend sei nach wie vor die viel beachtete 200-Tage-Linie. Diese verlaufe bei 253,95 Hongkong-Dollar (umgerechnet 30,76 Euro).