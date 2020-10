Mit dem "Han" habe BYD einen echten Hingucker im E-Mobility-Segment positioniert. Das neue Elektroauto könne BYD ein neues, positives Image verschaffen. Darüber hinaus könne BYD mit der Blade-Battery-Technologie auf neue Aufträge als Zulieferer für andere Automobil-Hersteller hoffen.



Die Aktie habe nach dem starken Kursanstieg nur kurz Rückwärtsgang eingelegt. Am Dienstag habe das Papier an der Heimatbörse bereits wieder deutlich zugelegt. Werde das Allzeithoch bei 148,50 Hongkong-Dollar (16,20 Euro) genommen, habe das Papier weiteres Potenzial nach oben. Das Kursziel bleibt bei umgerechnet 17,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Der Automarkt in China erhole sich rasant. Zudem pushe die Regierung das wichtige Thema Elektromobilität. Heimische Konzerne wie Nio, Xpeng, Li Auto, WM Motors, BYD seien die großen Profiteure. Die Aktie von BYD habe nach einer atemberaubenden Performance nur kurz den Rückwärtsgang eingelegt. Am Dienstag gehe es bereits wieder deutlich nach oben.Noch in der vergangenen Börsenwoche sei die BYD-Aktie wie an der Schnur gezogen nach oben gelaufen. An der Heimatbörse in Hongkong habe das Papier mit 145,60 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 15,84 Euro ein neues Allzeithoch erreicht.Grund für die Euphorie in den letzten Wochen sei nicht nur die charttechnische Ausgangslage gewesen. Auch fundamental habe sich bei BYD zuletzt vieles getan.Vor allem die starke Nachfrage nach dem neuen Luxusschlitten "Han" im E-Mobility-Bereich habe die Anleger mehr und mehr in die Aktie getrieben. Fakt sei, dass die aktuellen Vorbestellungen die Erwartungen von BYD bei weitem übertroffen hätten.Diese hätten in etwas mehr als zwei Monaten 40.000 Einheiten erreicht. Das habe BYD zuletzt mitgeteilt. Im Vorfeld habe sich BYD Bestellungen zwischen 3.000 bis 4.000 Einheiten pro Monat für den neuen Elektro-Flitzer "Han" erhofft.Mit dieser neuen Technologie habe BYD sicherlich ein Ass im Ärmel. Denn dadurch werde BYD als externen Batterie-Zulieferer für andere Automobil-Hersteller zunehmend interessanter.Neben den fundamental guten News habe es in den letzten Tagen auch zwei neue Kaufempfehlungen gegeben. Analyst Kelvin Lau von Daiwa Securities sehe die Aktie bei 150 Hongkong-Dollar fair bewertet.Hyunwoo Jin von Mirae Assett Daewoo lege noch eine Schippe drauf. Der Analyst sehe für die BYD-Aktie noch Potenzial bis 180 Hongkong-Dollar.