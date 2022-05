Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die vergangenen zwei Wochen seien wie geschmiert für die Aktie des chinesischen E-Autoherstellers BYD gelaufen. Fast 30 Prozent stünden die Scheine im Plus. Doch noch wichtiger seien die Hürden, die der Titel während der Rally genommen habe. Dadurch habe sich das Chartbild grundlegend verändert. So würden Trader auf die Kaufsignale richtig reagieren.Vor zwei Wochen habe die Aktie von BYD eine regelrechte Rally gestartet. Ausgehend vom Tief bei 203,80 Hongkong-Dollar (HKD) sei es steil nach oben bis zur Widerstandszone zwischen 273 und 282 HKD gegangen, welche sich an mehreren Verlaufshochs der letzten anderthalb Jahre aufspanne.Einen besonders wichtigen Charterfolg habe die Aktie errungen, als der Kurs über die Hochs vom Januar und Februar bei 273,00 HKD und 255,40 HKD geklettert sei. Denn technisch gesehen sei nun der mittelfristige Abwärtstrend gebrochen, der im November eingesetzt habe.Bei 274,80 HKD sei den Bullen aber schließlich der Saft ausgegangen. Im negativen Marktumfeld hätten Anleger zum Wochenstart auf Nummer sicher gehen wollen und hätten erste Gewinne realisiert. Die Aktie sei daraufhin an den GD200 bei 255,80 HKD zurückgefallen.Durch den Bruch des Abwärtstrends und dem Sprung über den GD200 habe sich das Chartbild der BYD-Aktie deutlich aufgeklärt."Der Aktionär" bleibt deshalb bei seiner Kaufempfehlung, so Marco Schmidberger. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link