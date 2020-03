Börse Frankfurt-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.Während die Wirtschaft in Europa still stehe, seien in China bereits erste Anzeichen der Normalisierung erkennbar. Auch die zuletzt stark gebeutelte BYD-Aktie könne heute deutlich zulegen. Beim Batterie- und Autohersteller laufe indes die Produktion wieder auf Hochtouren. Zuletzt habe die Firma eine neue Produtkionsanlage für Gesichtsschutzmasken binnen kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Laut Unternehmensangaben produziere BYD mittlerweiel täglich rund 5 Mio. Gesichtsschutzmasken. Zudem würden rund 300.000 Flaschen Desinfektionsmittel pro Tag hergestellt werden.Zudem zeichne sich auch im Automobilgeschäft eine deutliche Verbesserung der Absatzzahlen ab. Laut dem Branchenverband CPAC habe das Minus in der zweiten Märzwoche zwar noch 44% gegenüber dem Vorjahresmonat betragen, im Februar seien die Verkäufe aber um 80% eingebrochen. Es sei aber weiterhin unklar, ob die Nachfrage so schnell zurückkomme wie erwartet.Nachdem auch die BYD-Aktie im Zuge des globalen Börsencrashs auf Tauchstation gegangen sei, könne das Papier am Dienstag deutlich zulegen. Ob die BYD-Aktie diese Kursgewinne langfristig halten könne, sei aber ungewiss. Zudem seien die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie weiterhin unabsehbar. Da die BYD-Aktie zuletzt unter den Stoppkurs des "Aktionärs" bei 4,75 Euro gefallen sei, sollten Anleger eine Bodenbildung abwarten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: