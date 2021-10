Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.10.2021/ac/a/a)



Anleger, die BYD schon länger die Treue halten würden, könnten sich über eine tolle Performance freuen. Innerhalb von zwei Jahren habe sich der Kurs der Aktie vervielfacht. Doch auch die Produkte des chinesischen Fahrzeugherstellers würden überzeugen. Das lege zumindest ein Blick auf die Liste mit den beliebtesten Autos in China nahe.Die China Passenger Car Association habe eine Liste mit den 15 meistverkauften Elektro- und Hybridautos im dritten Quartal in China veröffentlicht. Am häufigsten tauche dabei der Name BYD auf.Mit der Elektrolimousine Han belege BYD Platz vier. Dahinter folge mit dem Qin Plus DM-i ein Hybridwagen. Auch Platz zwölf und 15 würden an BYD gehen.Der Kurs ist zwar bereits deutlich gestiegen, aber BYD bleibt ein interessantes Investment, um auf den Vormarsch der Elektromobilität in China zu setzen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)