Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

5,653 EUR +3,44% (21.02.2017, 18:03)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z. B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über 12 eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u. a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (21.02.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktie von gutem Newsflow beflügelt! 200-Tage-Linie im Fokus! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF).Die BYD-Aktie habe sich zuletzt der 200-Tage-Linie ein bisschen annähern können. Die BYD-Aktie habe einen Boden gebildet und heute sei ein recht starker Anstieg erfolgt. Das liege daran, dass man in Singapur jetzt auf Elektrotaxis umstellen werde. Von BYD würden erst mal 100 Autos ausgeliefert. Es sollten dann auch mehr werden. Man wolle in Singapur auch Elektrobusse einsetzen. Die Stadt sei sehr grün und man wolle diesen Trend fortsetzen. Man setze auf BYD als Partner in diesem Bereich. Diese Nachricht habe die BYD-Aktie beflügelt.Wenn die BYD-Aktie die 200-Tage-Linie überwindet, kann sie auf Kurse um 7 Euro Angriff nehmen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2017)Börsenplätze BYD-Aktie:Xetra-Aktienkurs BYD-Aktie:5,616 EUR +3,62% (21.02.2017, 17:18)