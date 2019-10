Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeiter und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (04.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1211.HK) unter die Lupe.China sei und bleibe der Trendsetter in Sachen Elektromobilität. Wer in die Aktie von BYD investiere, der setze auf einen erfolgreichen Ausbau der E-Mobilität in China. Fakt sei: BYD habe sich in den letzten Jahren in eine gute Ausgangsposition gebracht. Nur die Aktie komme nicht vom Fleck und sei auf der Suche nach einem tragfähigen Boden.BYD habe einige Trümpfe in der Hand: Zum Beispiel habe der chinesische Elektroautobauer eine eigene Batterieproduktion. Im Vergleich zu vielen anderen Autobauern sei BYD also nicht auf die mächtigen Hersteller von Batteriezellen wie CATL, Samsung SDI und LG Chem angewiesen.Zudem habe BYD einen ersten Deal an Land gezogen. BYD werde Batteriezellen an den chinesischen Autobauer Changan Automobile liefern. Darüber hinaus würden noch immer die Verhandlungen zwischen BYD und der VW-Tochter Audi laufen. Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" solle BYD in Zukunft die Batterien für Audis Elektroautos liefern.Ohnehin plane BYD, die Batterie-Sparte abzuspalten und 2022 an die Börse zu bringen. Bis dahin sollten die Kapazitäten von derzeit 20 auf 80 GWh ausgebaut werden.Dennoch: Zuletzt habe es gleich mehrere Verkaufsempfehlungen für die BYD-Aktie gehagelt. Tim Hsiao von Morgan Stanley habe sein Kursziel auf 28,00 Hongkong-Dollar reduziert. Wenige Tage zuvor habe Ken Lee von UOB Kay Hian die faire Bewertung für BYD auf 21,00 Hongkong-Dollar zurückgeschraubt.Die BYD-Aktie sei auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Derzeit warte die nächste Unterstützung bei 38,21 Hongkong-Dollar (umgerechnet 4,46 Euro). Diese stamme aus dem Monat Januar 2016. Die nächste starke Unterstützung liege bei 36,39 Hongkong-Dollar (umgerechnet 4,25 Euro).Neukäufe sollten zurückgestellt werden, bis die BYD-Aktie eine Trendwende vollzogen hat, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Langer Atem sei gefragt. (Analyse vom 04.10.2019)