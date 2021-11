London Stock Exchange-Aktienkurs BT Group-Aktie:

1,67 GBP -0,30% (15.11.2021, 10:46)



ISIN BT Group-Aktie:

GB0030913577



WKN BT Group-Aktie:

794796



Ticker-Symbol BT Group-Aktie:

BTQ



London Domestic Ticker-Symbol BT Group-Aktie:

BT.A



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BT Group-Aktie:

BTGOF



Kurzprofil BT Group plc:



Die BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.



Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (15.11.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BT Group-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF).Der bereinigte Umsatz sei im zweiten Quartal 2021/22 (30.09.) erwartungsgemäß um 2,2% y/y gesunken. Dabei habe nun nur das Breitband- und Festnetzgeschäft ein Umsatzwachstum verzeichnen können. Das bereinigte Konzern-EBITDA habe sich ebenfalls erwartungsgemäß um 1,4% y/y reduziert. Das berichtete Konzern-Nettoergebnis habe sich dagegen um 5,1% auf 429 (Vj.: 408; Marktkonsens: 413) Mio. GBP erhöht. Der Ausblick für 2021/22 sowie für 2022/23 sei bestätigt worden. Ferner wolle BT für das Geschäftsjahr 2021/22, wie bereits schon im Mai 2021 angekündigt, eine Dividende von insgesamt 7,70 GBp je Aktie ausschütten.Die nun bekannt gegebene Zwischendividende belaufe sich auf 2,31 GBp je Aktie (Auszahlung: 07.02.2022). Des Weiteren habe BT bekannt gegeben, dass das eigentlich für das Geschäftsjahr 2024/25 in Aussicht gestellte Sparziel (Senkung der jährlichen Bruttokosten um rund 1 Mrd. GBP) bereits 18 Monate früher erreicht worden sei. Zudem solle das Sparziel von 2 Mrd. GBP bereits im Geschäftsjahr 2023/24 anstatt in 2024/25 erreicht werden. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2021/22e: 12,15 (alt: 16,39) GBp (berichtet); EPS 2022/23e: 19,10 (alt: 17,88) GBp (berichtet)).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 7,70 GBp je Aktie) von unter 10% bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Aktie der BT Group weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 1,75 auf 1,70 GBP gesenkt. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze BT Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BT Group-Aktie:1,955 EUR -0,51% (15.11.2021, 10:39)