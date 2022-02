Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,692 EUR +0,47% (21.02.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,666 EUR -0,47% (21.02.2022, 09:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,92 GBP +0,08% (21.02.2022, 09:28)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Der britische Energiekonzern BP stelle im Emsland jetzt Flugzeugsprit mit geringen Anteilen aus Speisefett-Resten her. Die Biorohstoffe würden etwa aus Kantinen oder Gastronomiebetrieben stammen. Es gehe um gebrauchte und übrig gebliebene Fette und Öle zum Beispiel aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasse-Abfällen, wie ein Sprecher erklärt habe.Am Montag gebe BP den Produktionsbeginn in der Raffinerie in Lingen bekannt. Nach Angaben des Unternehmens sei es die erste Anlage dieser Art in Deutschland, mit der sich industriell verwertbare Mengen erzeugen lassen würden.Die verwendeten Fette und Öle seien meist pflanzlichen, teilweise auch tierischen Ursprungs. Sie würden in einem geschlossenen Verfahren bis zum zulässigen Anteil von fünf Prozent mit den Rohöl-Kohlenwasserstoffen für das normale Kerosin kombiniert. Bei der späteren Verbrennung sei der CO2-Ausstoß des Biokerosins zwar ähnlich wie im Fall rein fossilen Flugbenzins - weil die Fettkomponenten schon zuvor im Stoffkreislauf gewesen seien, solle die Gesamt-Klimabilanz aber besser sein.Anders als beim Anbau von Energiepflanzen wie Raps oder Soja für die Biosprit-Erzeugung sei das Problem der Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmitteln hier auch nicht akut, habe ein BP-Vertreter gemeint. "Das ist kein Thema, weil die gebrauchten Kochfette und -öle bereits im Umlauf sind." So müssten zertifizierte Zulieferer der Biorohstoffe beispielsweise nachweisen, dass kein Palmöl enthalten sei.Es gebe bereits Kunden für das Biokerosin - BP habe aber noch keine Einzelheiten nennen wollen. Europa-Vorstand und Raffinerieleiter Arno Appel habe erklärt, Airlines könnten den Flugkraftstoff mit Fettanteilen "ohne technischen Umbau sofort einsetzen". Der britische Konzern peile damit einen globalen Marktanteil von gut einem Fünftel an.Die großen Öl- und Gaskonzerne würden alternative Kraftstoffe und den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft zu einer weiteren Säule machen wollen. Sie würden dies tun, um die CO2-Lasten aus Förderung und Verbrennung fossiler Rohstoffe zu senken - parallel dazu würden allerdings auch immer häufiger Investoren verlangen, nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen.BP arbeite weiterhin fleißig an diversen nachhaltigen Lösungen. Aktuell rolle aber natürlich noch vor allem im Geschäft mit Öl und Gas der Rubel - und das nahezu historisch gut.Die günstig bewertete Aktie mit starkem Chart bleibt nach wie vor ein klarer Kauf (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2022)Mit Material von dpa-AFX