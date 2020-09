Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,631 EUR +0,52% (22.09.2020, 11:28)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,6165 EUR +1,77% (22.09.2020, 11:12)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

239,35 GBp +1,40% (22.09.2020, 11:13)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Öl- und Gasunternehmens British Petroleum (BP) (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) geht davon aus, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe zum ersten Mal in der modernen Geschichte schrumpfen wird, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Kernaussage des "World Energy Outlook", den BP in London vorgestellt habe, sei besonders bemerkenswert, da diese Prognose nicht von Umweltorganisationen stamme, sondern von einem der größten Anbieter von Öl und Gas. Als Grund nenne BP die auf erneuerbare Energien ausgerichtete Klimapolitik, aber auch die Corona-Krise, die die globale Energienachfrage habe sinken lassen.Um die Aussage mit Fakten zu untermauern, präsentiere der Bericht drei Szenarien, die die Auswirkungen von Umweltmaßnahmen von Regierungen und technologischer sowie sozialer Präferenzen simulieren sollten. Alle drei Szenarien würden einen Rückgang des Bedarfes an fossilen Brennstoffen bis zum Jahr 2050 prognostizieren. In einem "Business-as-usual"-Szenario, in dem sich die Umweltregulierung sowie die Präferenzen der Gesellschaften in einer ähnlichen Weise darstellen würden wie in der jüngeren Vergangenheit, ziehe die Ölnachfrage nach dem Coronavirus leicht an, bleibe rund um das Jahr 2025 auf hohem Niveau und beginne nach 2030 dann zu sinken.In den zwei anderen von BP beschriebenen Szenarien, in denen Regierungen aktivere Maßnahmen zur Eindämmung fossiler Brennstoffe hin zu erneuerbaren Energiequellen einleiten und sich auch in der Bevölkerung nachhaltige Veränderungen im gesellschaftlichen Verhalten einstellen würden, erhole sich die Nachfrage nach Öl nicht mehr vollständig auf das Niveau vor der Corona-Krise. Brancheninsider würden die Aussagen der von BP veröffentlichten Studie indirekt bestätigen, indem sie der Überzeugung seien, dass sich mit der Corona-Krise die Verlagerung weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien beschleunigt habe. Regierungen und Investoren würden seither vermehrt und nachhaltiger Druck auf Unternehmen auswirken, sich den Anforderungen, die der Klimawandel mit sich bringe, anzupassen.Die Aktie der BP werde aktuell bei GBP 239,25 gehandelt (22.09.2020). Das Jahreshoch sei bei GBP 523,10 (23.09.2019) und das Jahrestief bei GBP 222,90 (19.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "buy", acht auf "hold" und drei auf "sell" setzen. (Analyse vom 22.09.2020)Börsenplätze BP-Aktie: