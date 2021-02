Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Energieriese BP hole sich einen weiteren Partner für sein Gasfeld "Block 61" in Oman an Bord. Die thailändische PTT Exploration and Production (PTTEP) übernehme einen Anteil von 20 Prozent an dem Projekt für 2,6 Milliarden US-Dollar, wie BP am Montag mitgeteilt habe. Der Deal solle im Laufe des Jahres über die Bühne gehen.Nach Vollzug der Transaktion seien die Anteile den Angaben zufolge an Block 61 wie folgt verteilt: BP besitze 40 Prozent, das staatliche, omanische Energieunternehmen OQ halte 30 Prozent, PTTEP 20 Prozent und der staatliche, malaysische Mineralölkonzern Petronas die restlichen 10 Prozent.BP versuche schon seit längerem, sich mit Verkäufen von Unternehmensteilen effizienter und schlanker aufzustellen oder Geld für andere Projekte in die Kasse zu bekommen. Die Vereinbarung mit PTTEP sei ein weiterer bedeutender Schritt beim Verkauf von Unternehmensteilen, habe es weiter geheißen. BP lege indes morgen seine Zahlen für das vierte Quartal vor.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: