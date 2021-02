Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten ihren starken Lauf zuletzt weiter fortgesetzt. Marktbeobachter hätten außerdem auf eine Preisprognose von Goldman Sachs verwiesen. Rohstoffexperten der US-Investmentbank würden in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der Ölpreise erwarten. Demnach könnte der Brent-Preis im zweiten Quartal bis auf 70 Dollar je Barrel steigen und in den Sommermonaten 75 Dollar erreichen. Damit habe Goldman Sachs die bisherige Prognose um zehn Dollar ja Fass nach oben geschraubt.Gut eine Woche vor dem nächsten Treffen des Ölverbunds OPEC+ zeichne sich noch keine einheitliche Linie für die künftige Förderpolitik ab. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge wolle der Ölriese Saudi-Arabien die Förderung konstant halten, während der zweite Ölgigant Russland die Förderung eher ausweiten wolle. Zurzeit trage vor allem Saudi-Arabien mit verringerter Produktion zur Unterstützung der Preise bei.Vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich habe Goldman Sachs die Anteilscheine von BP auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Aktie des Ölkonzerns gehöre zu den zwölf vom Goldman-Sachs-Analystenteam identifizierten Werten, die besonders stark auf Lockdown-Lockerungen sowie eine Erholung von der Corona-Krise ausgerichtet seien und ein signifikantes Aufwärtspotenzial bergen würden. Bei BP werde zudem ein geplanter Aktienrückkauf und die Erholung bei den Ölpreisen Schub verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: