Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Tag der Entscheidung sei gekommen. Im Laufe des Nachmittags wollten führende Ölförderländer über eine Produktionskürzung verhandeln. Ziel solle sein, eine Lösung im Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland herbeizuführen. Die Ölpreise würden ihre Erholungsrally fortsetzen.Alles blicke derzeit gespannt auf die heutige OPEC+-Konferenz. Inwiefern es dabei zu einer Einigung komme, sei noch vollkommen offen - ebenso ob die im Raum stehende Kürzung der Fördermenge ausreiche, um den Ölpreis nachhaltig über 30 USD zu befördern. Mutige Anleger mit Weitblick könnten auf ein solches Szenario setzen und Stück für Stück BP & Co zugreifen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: