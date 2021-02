Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.02.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BP habe den Markt mit einem schwächer als erwartet ausgefallenen Betriebsergebnis und Nettogewinn im vierten Quartal 2020 enttäuscht. Trotz inzwischen wieder robusterer Rohölpreise und sich erholender Gaspreise sei das Quartalsergebnis vor allem durch einen geringeren Beitrag des Marketinggeschäfts beeinträchtigt worden, das weiterhin unter schwachen Raffineriemargen und schwacher Nachfrage gelitten habe. Der Absatz von Kraftstoffen (Benzin und Diesel) habe unter Druck gestanden, da die anhaltenden Corona bedingten Restriktionen den Verbrauch von Kraftstoffen reduziert hätten. Zusätzlich sei das Quartalsergebnis durch ein deutlich schwächeres Ergebnis im Gasvertrieb und -handel sowie durch höhere Abschreibungen im Explorationsbereich beeinträchtigt worden.Der bereinigte Betriebsgewinn habe sich auf USD 968 Mio. belaufen, was einem Rückgang von 22% im Vergleich zu Q3 20 (-74% gegenüber Q4 20) entspreche und ca. 30% unter dem Marktkonsens liege. Das Downstream-Segment habe den stärksten Ergebnisrückgang (-80% qoq und -91% yoy) verzeichnet. Der bereinigte Reingewinn (USD 115 Mio.) sei im Vergleich zum dritten Quartal 20 leicht höher gewesen, aber immer noch deutlich niedriger als im Vorjahr (-96%) und ca. 70% unter dem Marktkonsens. Der operative Cashflow für das Quartal habe USD 2,3 Mrd. betragen und sei damit fast halb so hoch gewesen wie im Vorquartal, was vor allem auf geringere Vermarktungsmengen und einen deutlich schwächeren Beitrag von Gasvermarktung und -handel zurückzuführen sei.Das Management von BP gehe davon aus, dass das Marktumfeld aufgrund der bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf die laufenden Restriktionen und die Verfügbarkeit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe volatil bleiben werde. BP erwarte einen anhaltenden Druck auf die Raffineriemargen und die Auslastung in Q1 21, während die Absatzmengen von Kraftstoffen weiterhin durch die Covid-19-Restriktionenbeeinträchtigt werden sollten (die Mengen im Januar seien im Jahresvergleich um 20% vs. einem Rückgang von 11% in Q4 20 gesunken). Die Upstream-Produktion werde in Q1 21 im Vergleich zu Q4 20 leicht höher eingeschätzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: