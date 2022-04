XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,638 EUR +0,85% (29.04.2022, 09:24)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,90 GBP +0,58% (29.04.2022, 09:29)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Der Energieriese BP und der Autobauer Volkswagen würden ihre bereits bestehende Partnerschaft zur Vergrößerung des Schnellladenetzes für E-Autos ausbauen wollen. Daher hätten die beiden Konzerne gestern mitgeteilt, innerhalb der kommenden 24 Monaten bis zu 4.000 Ladepunkte an Aral-Standorten in Deutschland und BP-Standorten in Großbritannien zu errichten.Durch diese "Ladesäulen-Offensive" könnten bis Ende des Jahres 2024 bis zu 8.000 Ladepunkte in Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern installiert werden. Ein wichtiger Vorteil der bei dieser Initiative verwendeten "Flexpole-Ladestationen": Sie könnten auch direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen werden (und dennoch könne eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 150 kW erreicht werden). Dementsprechend seien den Unternehmen zufolge keine "kostspieligen Bauarbeiten" notwendig. Dadurch würden sich BP und Volkswagen deutlich kürzere Installationszeiten versprechen.BP arbeite Stück für Stück daran, auch in einer Energiewelt, in der Öl und Gas weniger Bedeutung haben würden, zu den Big Playern zu gehören. Die Aktie sei mit einem KGV von 5, einem KBV von 1,1 und einer Dividendenrendite von fünf Prozent sehr günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,6515 EUR -0,08% (29.04.2022, 09:39)