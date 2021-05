Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,584 EUR +1,07% (04.05.2021, 15:19)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,592 EUR +1,87% (04.05.2021, 15:03)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,10 GBP +1,95% (04.05.2021, 15:07)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP könne im heutigen Handel deutlich zulegen. Ein Grund hierfür sei der Anstieg der Ölpreise. Für einige Anleger werde aber vor allem der morgige Handelstag wichtig.Denn Dividendenjäger müssten die Anteile des britischen Energieriesen am Mittwoch am Ende des Handelstages in ihrem Depot haben, um in den Genuss der Quartalsdividende in Höhe von 5,25 US-Cent je Aktie zu kommen. Am Donnerstag werde das Papier ex-Dividende gehandelt. Auf den Konten gutgeschrieben werde die Auszahlung vermutlich ab dem 18. Juni.Auf das Jahr hochgerechnet dürfte BP insgesamt 0,21 US-Dollar an seine Anteilseigner ausschütten. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergebe sich daraus eine Rendite von 4,8 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: