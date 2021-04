Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,526 EUR +1,85% (28.04.2021, 16:21)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,508 EUR +2,04% (28.04.2021, 16:06)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

303,35 GBp +2,73% (28.04.2021, 16:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP habe am Dienstag starke Zahlen für das abgelaufene Quartal publiziert. Zudem würden wieder eigene Aktien zurückgekauft, was dem Kurs kurzfristig helfen könnte, langfristig betrachtet aber eher wenig sinnvoll erscheine. Indes hätten sich nun zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet.So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die BP-Aktie auf ihrer "Conviction Buy List" belassen. Analyst Michele della Vigna habe von einem "sehr starken Zahlenwerk" gesprochen und sehe das Kursziel nach wie vor bei 470 GBp (umgerechnet 5,47 Euro).Die Deutsche Bank sei dagegen etwas zurückhaltender. Analyst James Hubbard bewerte die Dividendentitel lediglich mit "hold" und sehe den fairen Wert bei 313 GBp. Hubbard habe aber immerhin gelobt, dass BP beim Gewinn die Erwartungen vor allem wegen des starken Handelsgeschäfts deutlich übertroffen habe.Besonders bullish gestimmt bleibe indes die britische Großbank Barclays. Deren Analystin Lydia Rainforth habe das Rating für die BP-Aktie auf "overweight" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 475 GBp, was satte 57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Rainforth habe daher betont, dass die BP-Aktie Anlegern langfristige große Chancen biete. Sie habe zudem angemerkt, dass sich die Dividendenrendite in den kommenden Jahren verdoppeln könnte.Anleger können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 2,70 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link