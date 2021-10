Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,242 EUR +0,52% (25.10.2021, 11:40)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,238 EUR +0,90% (25.10.2021, 11:31)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

358,196 GBp +0,90% (25.10.2021, 11:31)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Neue Woche, neue Hochs. So lasse sich die Lage an den Ölmärkten zum Auftakt in die neue Börsenwoche zusammenfassen. So hätten die Ölsorten Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) und WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) wieder einmal neue Mehrjahreshochs markiert. Dies wiederum verhelfe den Aktienkursen der großen Energieriesen wie etwa BP im frühen Handel weiter nach oben.Angetrieben würden die Ölpreise weiterhin von den bestehenden Angebotssorgen. Zahlreiche Marktteilnehmer würden weiterhin befürchten, dass die Ausweitung der Förderquoten des Förderverbands OPEC+ nicht ausreichen werde, um die im Zuge der wirtschaftlichen Erholung anziehende Ölnachfrage zu befriedigen. Dementsprechend würden die Preise für zahlreiche Energierohstoffe wie etwa Öl, Gas oder auch Kohle stetig weiter anziehen.Bei BP habe dies nun dazu geführt, dass sich die Gewinnprognosen der Analysten seit Jahresbeginn mittlerweile mehr als verdoppelt hätten. Hätten die Experten im Januar noch mit einem Ergebnis von 0,28 Dollar je Aktie gerechnet, seien es nun bereits 0,58 Dollar. Daraus errechne sich ein KGV von 9. Im kommenden Jahr dürfte die Kennzahl den Prognosen zufolge auf nur noch 8 fallen.Die hohen Energiepreise würden BP weiterhin voll in die Karten spielen. Dadurch könnten die Briten ihre Anleger problemlos mit stattlichen Ausschüttungen erfreuen und gleichzeitig ihr Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien ausbauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: