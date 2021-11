Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,904 EUR +1,35% (22.11.2021, 10:47)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,914 EUR +0,72% (22.11.2021, 10:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

328,80 GBp +0,69% (22.11.2021, 10:40)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.(22.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für Energieproduzenten wie BP werde wieder etwas rauer, denn die Ölpreise hätten ihre Schwäche zuletzt fortgesetzt und würden nun wieder unter der 80-USD-Marke notieren. Marktbestimmend seien weiterhin Spekulationen über eine abgestimmte Freigabe nationaler Ölreserven.China habe einen solchen Schritt bereits angekündigt, gemutmaßt werde, dass die USA und Japan folgen könnten. Sollte es soweit kommen, würden sich die drei größten Volkswirtschaften der Welt gegen die immer noch hohen Erdölpreise stemmen. Im Oktober seien die beiden wichtigsten Ölsorten auf mehrjährige Höchststände gestiegen.Zugleich würde der Rückgriff auf die nationalen Rohölreserven in einer Zeit erfolgen, die durch vielerorts steigende Corona-Infektionen gekennzeichnet sei. Vor allem in Europa trübe sich die Lage zunehmend ein, in den USA würden die Infektionen wieder zu steigen beginnen. In der Vergangenheit sei eine angespanntere Corona-Lage häufig mit trüben Konjunkturaussichten und fallenden Ölpreisen einhergegangen.Es sei keine große Überraschung, das es bei den Ölpreisen nach langer Hausse nun wieder einmal zu einer Korrekturphase komme. Grund zur Sorge für die Aktionäre von BP bestehe nicht - auch wenn die jüngsten Kursrückgänge natürlich etwas ärgerlich seien. Anleger könnten bei der günstig bewerteten Dividendenperle nach wie vor an Bord bleiben. Die Stoppkurse sollte bei 3,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: