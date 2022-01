Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,448 EUR +1,04% (25.01.2022, 15:48)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,452 EUR +2,82% (25.01.2022, 15:34)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

372,60 GBp +2,33% (25.01.2022, 15:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien von Energieriesen wie BP oder TotalEnergies könnten sich nach den herben Kursverlusten gestern im heutigen Handel wieder deutlich erholen. Wie auch die Ölpreise: Am Mittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) 87,19 US-Dollar gekostet. Das seien 92 Cent mehr als am Montag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 70 Cent auf 84,01 Dollar gestiegen.Zu Wochenbeginn seien die Erdölpreise erheblich durch die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten belastet worden. Dort hätten die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in den USA und die Spannungen zwischen der Ukraine und dem Westen einerseits sowie Russland andererseits verunsichert. Darunter hätten zahlreiche riskantere Anlageklassen gelitten, zu denen Rohöl gehöre. Am Dienstag habe sich die Lage an den Finanzmärkten etwas entspannt, was den Erdölpreisen Auftrieb verliehen habe.Ungeachtet dessen hätten sich die Ölpreise zuletzt etwas von ihren siebenjährigen Höchstständen entfernt, die sie in der vergangenen Woche markiert hätten. Für prinzipiellen Preisauftrieb sorge ein knappes Angebot bei einer steigenden Nachfrage. Die aktuelle Omikron-Welle dämpfe die Entwicklung zwar, allerdings weit weniger als frühere Corona-Wellen. Ausschlaggebend sei, dass die kurzfristigen gesundheitlichen Folgen der Omikron-Variante des Virus in der Regel weniger drastisch seien.Die Nervosität an den Märkten dürfte auch in den kommenden Handelswochen hoch bleiben. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die beiden günstig bewerteten Blue Chips seien allerdings gut. Dividendenjäger können bei TotalEnergies und BP weiterhin investiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link