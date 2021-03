Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,751 EUR +0,41% (09.03.2021, 11:02)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,762 EUR +1,39% (09.03.2021, 10:46)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,21 GBP +1,49% (09.03.2021, 10:54)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten im gestrigen Handel ihre beeindruckende Rally zunächst fortgesetzt. Im weiteren Tagesverlauf hätten dann allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt, weshalb es mit Brent, WTI & Co nach unten gegangen sei - eine charttechnisch betrachtet absolut gesunde Entwicklung. Die Aktie von BP habe indes auch den gestrigen Handelstag im Plus beendet. Allerdings dürfte eine Gegenbewegung auch hier nur eine Frage der Zeit sein.Schließlich hätten sich die Anteilscheine des britischen Öl- und Gasproduzenten innerhalb kurzer Zeit fast um 30 Prozent verteuert - ohne jegliche Korrekturbewegung. Derartige Fahnenstangen, wie sie die BP-Aktie aktuell ausbilde, würden an der Börse in den meisten Fällen (Ausnahmen bestätigen die Regel....) nicht über eine längere Zeit hinweg anhalten.Bei BP wäre es gerade zu ideal, wenn es im Falle einer derartigen Korrektur oder Konsolidierung in etwa bis zum bisherigen Jahreshoch bei 312 Britischen Pence (umgerechnet etwa 3,50 Euro) nach unten gehen würde und sich dieses Hoch dann als Unterstützung etabliere. Sollte diese Marke nicht halten, so wäre es wichtig, dass der seit Herbst 2020 gültige Aufwärtstrend nicht gebrochen werde.Anleger können bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiter an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 2,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: