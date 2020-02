Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,665 EUR +1,54% (05.02.2020, 11:26)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

478,25 GBp +1,42% (04.02.2020, 11:33)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Papier des britischen Energieriesen sei in den vergangenen Monaten schwach gelaufen. Mit den gestern vorgelegten Zahlen habe BP jedoch für eine sehr positive Überraschung gesorgt. Die Aktie habe kräftig zugelegt. Und gehe es nach den Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs, so könnte nun bei BP die Wende beginnen.So gehe Analyst Michele della Vigna davon aus, dass BP nach diversen Umbaumaßnahmen nun am Beginn einer "mehrjährigen Phase" steigender Erträge und Cashflows stehe. Nach den starken Zahlen für das vierte Quartal 2019 habe er daher die BP-Aktie auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel sehe er weiterhin bei 720 Britischen Pence (umgerechnet knapp 8,50 Euro), was knapp 50% über dem gestrigen Schlusskurs liege.Auch "Der Aktionär" bleibe für die günstig bewertete BP-Aktie optimistisch gestimmt. Wer die Dividendenperle bereits im Depot habe, sollte dabeibleiben. Noch nicht investierte Anleger könnten noch abwarten, ob dem Kurs in diesem schwierigen Marktumfeld nun endlich die Bodenbildung gelinge, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,669 EUR +2,05% (05.02.2020, 11:47)