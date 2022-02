Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,834 EUR +0,25% (09.02.2022, 08:40)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,77 EUR -1,20% (08.02.2022, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

398,35 GBp -2,52% (08.02.2022, 17:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese habe gestern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die hätten sich sehen können. So hätten höhere Preise und größere Fördermengen bei Rohöl und Erdgas im Schlussquartal 2021 zu einem deutlichen Gewinnsprung geführt. Auf Jahressicht sei BP die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Mittelfristig zeige sich Konzernchef Bernard Looney optimistisch, die eigenen Ziele zu erreichen.Für das vierte Quartal wolle BP wie in den drei Monaten zuvor eine Dividende von 5,46 US-Cent je Aktie auszahlen. Der Konzern habe zudem eine weitere Aufstockung seines Aktienrückkaufs auf nun insgesamt 4,15 Mrd. USD angekündigt.Mit der Aufwärtsbewegung nähere sich der Kurs der BP-Aktie immer weiter seinem Vorkrisenniveau. Zu Beginn der Corona-Krise sei er bis auf 222,90 GBp eingebrochen. Nur Ende Oktober vergangenen Jahres habe es noch düsterer für die Aktionäre ausgesehen. Seitdem gehe es für das Papier wieder aufwärts.Bei BP klingele die Kasse weiter. Die immer noch günstig bewertete Aktie sei auch charttechnisch aussichtsreich. Dividendenjäger könnten beim Blue Chip daher nach wie vor einsteigen (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: