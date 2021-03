Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4135 EUR -0,44% (02.03.2021, 15:22)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4165 EUR -0,80% (02.03.2021, 15:07)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,95 GBP -0,99% (02.03.2021, 15:15)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie des britischen Energieriesen BP habe in den vergangenen Handelswochen deutlich von den anziehenden Ölpreisen profitiert. Ob dieser Rückenwind vom Rohstoffmarkt auch weiterhin anhalte, dürfte sich in dieser Woche entscheiden.Denn ab Donnerstag würden sich einige der weltweit größten Erdölproduzenten treffen, um über die künftige Förderpolitik der OPEC+ zu beraten. Eine klare Tendenz, was Marktteilnehmer erwarten könnten, gebe es noch nicht. Aktuell plädiere offenbar vor allem Saudi-Arabien dafür, die Förderquoten noch auf niedrigem Niveau zu belassen, um den jüngsten Anstieg der Ölpreise nicht zu gefährden.Hingegen würden sich Staaten wie etwa Russland eher dafür einsetzen, die Produktion zumindest wieder etwas auszuweiten, um der allmählich wieder anziehenden Ölnachfrage Rechnung zu tragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: