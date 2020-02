Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,558 EUR -2,56% (13.02.2020, 15:41)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,556 EUR -1,96% (13.02.2020, 15:23)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

461,90 GBp -0,99% (13.02.2020, 15:27)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie notiere im heutigen Handel deutlich im Minus. Der Hauptgrund hierfür sei neben dem erneuten Rückgang der Ölpreise der Dividendenabschlag in Höhe von 10,5 US-Cent. Nach Ansicht vieler Experten biete das gegenwärtige Kursniveau des Blue Chips nun eine sehr gute Einstiegsgelegenheit.So habe es im Zuge der überraschend starken Q4-Zahlen zuletzt eine ganze Reihe positiver Analystenstudien gegeben. Auch die Ankündigung des Energiegiganten, bis zum Jahre 2050 klimaneutral sein zu wollen, sei bei den Experten bisher gut angekommen.Für besondere Aufmerksamkeit sorge unter den zahlreichen Kaufempfehlungen heute vor allem die aus dem Hause Bernstein Research. Der Analyst Oswald Clint sehe das Kursziel für die Dividendenperle bei 700 GBp (umgerechnet 8,32 Euro), was 53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Die restlichen 26 Analysten, die sich ebenfalls regelmäßig mit der BP-Aktie befassen würden, sähen den fairen Wert zwar etwas niedriger als Clint, würden aber auch größtenteils optimistisch bleiben. So würden derzeit 20 Experten die BP-Titel mit "kaufen" bewerten. Für sechs Analysten sei die BP-Aktie eine Halteposition, nur ein einziger rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 585 GBp knapp 28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Langfristig orientierte Anleger können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 4,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link