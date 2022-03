Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,404 EUR -3,63% (09.03.2022, 15:55)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,412 EUR -3,58% (09.03.2022, 15:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,69 GBP -2,89% (09.03.2022, 15:44)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BP-Aktie gebe in einem freundlichen Marktumfeld deutlich nach. Denn nach dem jüngsten Höhenflug seien die Ölpreise am Mittwoch spürbar gefallen. Ein Barrel Brent habe am Mittag 124,45 US-Dollar gekostet. Das seien 3,53 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Auch der Preis für ein Fass West Texas Intermediate (WTI) sei ähnlich stark auf 120,25 Dollar gefallen.Die Rückgänge am Mittwoch würden Beobachter zum einen mit einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen erklären. Zudem gebe es eine leichte Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Kriegsparteien. So strebe Russland nach Kreml-Angaben keinen Machtwechsel mehr in der Ukraine an. Die Ukraine habe zuvor die Bereitschaft über Verhandlungen über einen Neutralitätsstatus signalisiert. An diesem Donnerstag würden der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen in der Türkei zusammenkommen wollen.Am Montag sei der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI habe in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Das seien jeweils Höchststände seit dem Jahr 2008 gewesen. Getrieben worden seien die Preise vor allem durch Sanktionen gegen den großen Ölförderer Russland.Die USA würden künftig gänzlich auf die Einfuhr russischen Erdöls verzichten wollen, Großbritannien wolle die Käufe bis zum Jahresende ausklingen lassen. Deutschland und die EU-Staaten würden sich an den Maßnahmen nicht beteiligen, da ihre Abhängigkeit von russischem Öl wesentlich höher sei. "Allerdings steigt mit dem Schritt der USA und Großbritanniens der Druck auf andere Länder, ihre Ölimporte aus Russland ebenfalls zu reduzieren, was zu einer weiteren Angebotsverknappung führen würde", habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch kommentiert.Dividendenjäger können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,40 Euro belassen werden. (Ausgabe vom 09.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link