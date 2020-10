Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das sei nichts für schwache Nerven: Bereits seit mehreren Wochen gehe es mit dem Anteilschein des britischen Energieriesen stetig bergab. Angesichts der Tatsache, dass sich die Ölpreise zuletzt eigentlich relativ robust entwickelt hätten und BP mittlerweile sehr günstig bewertet sei, erschein eine Gegenbewegung eigentlich mehr als überfällig. Diese lasse aber noch auf sich warten. Offenbar würden die Marktteilnehmer bezweifeln, dass es dem Öl- und Gasriesen gelingen werde, seien Geschäft stärker auf Erneuerbare Energien umzustellen und gleichzeitig profitabel zu bleiben.Bei BP dränge sich aus charttechnischer Sicht vorerst noch kein Einstieg auf. Der Abwärtstrend sei ebenfalls intakt. Zudem notiere die Aktie nur noch ganz knapp unter dem Corona-Tief aus dem Monat März bei 222,90 GBp (umgerechnet 2,45 Euro). Trotz der sehr günstigen Bewertung sollten Anleger hier die Füße noch still halten.Das Marktumfeld für BP bleibe schwierig. Der Chart sei zudem angeschlagen. Dementsprechend dränge sich aktuell kein Kauf auf. Mutige Anleger, die bereits investiert seien und auf eine Gegenbewegung setzen wollten, sollten unbedingt einen Stoppkurs bei 2,10 Euro zur Absicherung nutzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,4505 EUR -1,98% (01.10.2020, 13:08)