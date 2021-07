Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Bernard Looney habe ambitionierte Pläne: Innerhalb von 29 Jahren woll der CEO von BP einen der weltweit größten CO2-Emittenten zur Klimaneutralität führen. Dafür nehme der britische Energieriese nun kräftig Geld in die Hand und habe nun ein ehrgeiziges Projekt vorgestellt.So bemühe sich BP zusammen mit dem deutschen Partner EnBW um die Lizenz für einen riesigen Windpark vor der Küste Schottlands mit einer Kapazität von 2,9 Gigawatt. Erhalte man den Zuschlag, so wollten die beiden Konzerne "mehrere Milliarden Pfund" investieren, um dort auch die Produktion von grünem Wasserstoff und den beschleunigten Ausbau des Ladenetzes für Elektrofahrzeuge voranzutreiben.BP und EnBW hätten sich erst im Februar mit ihrem Gebot für zwei 60-jährige Pachtverträge in der Irischen See durchgesetzt - mit einem Angebot in Rekordhöhe. Dies zeige, dass es Looney und seine Vorstandskollegen mit dem angestrebten Konzernumbau durchaus ernst meinen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: