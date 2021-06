Offenlegungen



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Trotz eines deutlich stärkeren Fokus des Öl- und Gassektors auf die Dekarbonisierung würden die Analysten erwarten, dass der globale Verbrauch von Rohöl mittelfristig auf einem Aufwärtstrend bleibe und in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts seinen Höhepunkterreichen werde. Eine stärkere Ölnachfrage und die kontinuierliche Verpflichtung der OPEC+, das Angebot unter Kontrolle zu halten, sollten die Ölpreise kurz- bis mittelfristig stützen.Es werde erwartet, dass Erdgas eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer saubereren Welt spielen werde. Der Verbrauch von Erdgas solle durch eine schrittweise Abschaltung von Kohlekraftwerken unterstützt werden.In Übereinstimmung mit der langfristigen Entwicklungsstrategie wolle BP seine Ölproduktion in den nächsten zehn Jahren um 40% senken und gleichzeitig die Investitionen in kohlenstoffarme Technologien deutlich erhöhen. Bis 2030 wolle das Unternehmen 50 GW an erneuerbarer Energiekapazität in Betrieb haben.Im Juni habe BP den Kauf von 9 GW an Solarentwicklungsprojekten in den USA für 220 Mio. USD angekündigt, was dem Unternehmen helfen solle, sein Ziel von 50 GW an erneuerbarer Kapazität bis 2030 zu erreichen.BP entwickle die größte Wasserstoffanlage in Großbritannien, mit dem Ziel, bis 2030 1 GW Wasserstoff zu produzieren. Das Projekt würde bis zu 2 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr abfangen bzw. speichern.Mit einem starken Engagement in der Öl- und Gasproduktion sollte BP von einemgünstigen makroökonomischen Umfeld profitieren und in der Lage sein, das EBITDA im Upstream-Segment zu verbessern, wodurch die negativen Auswirkungen der niedrigeren Öl- und Gasproduktion kurz- und mittelfristig zumindest teilweise ausgeglichen würden.Eine schnelle Rückkehr des US-Schieferöls (und des damit verbundenen Gases) könnte die OPEC+ dazu zwingen, ihre Zusagen zu revidieren und folglich Druck auf die Rohöl- und Gaspreise auszuüben, was die Gewinnaussichten der Ölkonzerne, einschließlich BP, eintrüben könnte.Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen die BP-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab und setzen ihr neues Kursziel mit GBP 3,50 fest, was ein durchschnittliches EV/EBITDA für 2022-23e von 4,5x basierend auf dem aktuellen Bloomberg-Konsens impliziere und weitgehend mit dem Branchendurchschnitt übereinstimme. Die Analysten seien der Ansicht, dass ein Aufschlag gegenüber den Wettbewerbern kaum gerechtfertigt wäre, bevor BP dem Markt seine Fähigkeit beweise, höhere Renditen zu erzielen. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: