Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,447 EUR +3,76% (11.08.2020, 14:38)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,448 EUR +4,30% (11.08.2020, 14:19)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

308,30 GBp +4,37% (11.08.2020, 14:25)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin mit "halten" ein.Das Q2-Zahlenwerk sei durch die deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreise sowie milliardenschwere Wertberichtigungen schwer belastet gewesen. Das bereinigte EPS sei negativ gewesen und habe die Analystenerwartung verfehlt, den Marktkonsens aber geschlagen. Die Q2-Dividende sei stärker gekürzt worden, als von Diermeier und dem Markt erwartet. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) hätten sich im Quartalsverlauf infolge der milliardenschweren Emission von Hybridanleihen verbessert.BP sei das erste Sektorunternehmen in dem Coverage-Universum des Analysten, das einen konkreten Transformationsplan (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) veröffentlicht und diesen mit finanziellen Zielen unterlegt habe. Dies schaffe deutlich mehr Transparenz, aber auch Dividendenernüchterung (zukünftig 0,0525 USD je Aktie pro Quartal). Nach Ansicht des Analysten bleibe der Ölmarkt weiterhin gut versorgt, womit die Ertragsperspektiven seines Erachtens zumindest vorerst getrübt bleiben würden.Seine Erwartungen habe der Analyst angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,16 (alt: -0,02) USD; berichtetes EPS 2020e: -0,92 (alt: -1,10) USD; DPS 2020e: 0,2625 (alt: 0,3300) USD; EPS 2021e: 0,23 (alt: 0,19) USD; DPS 2021e: 0,21 (alt: 0,30) USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: