XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,904 EUR +1,57% (08.02.2022, 11:52)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

413,10 GBp +1,09% (08.02.2022, 11:53)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Dank höherer Preise für Rohöl und Gas sowie größeren Fördermengen habe der britische Energiekonzern im Schlussquartal einen deutlichen Sprung beim Gewinn hingelegt. Bereinigt um Sondereffekte habe BP knapp 4,1 Mrd. USD verdient. Das sei mehr als Analysten im Schnitt geschätzt hätten. Vor einem Jahr habe der bereinigte Gewinn wegen niedrigerer Ölpreise nur bei 115 Mio. USD gelegen. Im Gesamtjahr habe BP den Sprung zurück in die Gewinnzone geschafft. Nach einem verlustreichen Corona-Jahr habe der Konzern bereinigt um Sondereffekte 12,8 Mrd. USD verdient.Für das vierte Quartal solle wie auch in den drei Monaten zuvor eine Dividende von 5,46 US-Cent je Aktie ausgezahlt werden. BP habe zudem die erneute Aufstockung seines Aktienrückkaufs auf nun insgesamt 4,15 Mrd. USD angekündigt.Die Zahlen würden erneut bestätigen, dass es für BP derzeit absolut rund laufe. Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle sei auch charttechnisch aussichtsreich. Anleger könnten daher weiterhin zugreifen (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,896 EUR +0,74% (08.02.2022, 12:06)