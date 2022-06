XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Experten der kanadischen Bank RBC hätten wieder einmal den globalen Energiesektor unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang habe sich Analyst Biraj Borkhataria Gedanken gemacht, welche Aktien für Investoren die besten Ideen in der Branche seien. Und so befinde sich auch in der aktuellen Ausgabe der "Global Energy Best Ideas" die BP-Aktie.Das Papier des britischen Öl- und Gasriesen sei im März 2022 auf die Liste, auf der auch der Konkurrent Shell zu finden sei, aufgenommen worden. Das Anlagevotum für die BP-Aktie sei erneut mit "outperform" bestätigt worden. Den fairen Wert beziffere Borkhataria aber unverändert auf eher wenig berauschende 450 GBp (umgerechnet 5,28 Euro), was deutlich unter den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten, die sich regelmäßig mit BP befassen würden, liege. Dies liege aktuell nämlich bereits bei 496 GBp.Auch "Der Aktionär" bleibe für die BP-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Charttechnisch und fundamental betrachtet sehe es für die Dividendenperle gut aus, weshalb Anleger nach wie vor zugreifen könnten. Der Stoppkurs könne bei 3,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2022)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,025 EUR -1,57% (02.06.2022, 10:45)