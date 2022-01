Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Goldman Sachs wage einen Ausblick auf das Börsenjahr 2022. Nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank dürften die Anteilseigner der drei europäischen Energiegiganten Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M), BP und TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) Grund zur Freude haben. Denn Goldman Sachs rechne mit einem positiven Geschäftsverlauf und anhaltend sprudelnden Gewinnen.Analyst Michele della Vigna erwarte bei den drei Öl- und Gasriesen "positive Gewinnüberarbeitungen". Seiner Ansicht nach könnten beschleunigte Aktienrückkäufe sowie ein höheres Engagement in CO2-armen Geschäften den Kursen zusätzlichen Rückenwind bescheren.Favorit von della Vigna bleibe indes die BP-Aktie, die er auf der "Conviction Buy List" belassen habe. Seiner Meinung nach dürfte BP für neue Öl- und Gasprojekte eine der stärksten Pipelines der Branche haben. Das Kursziel sei von 540 auf 550 Britische Pence (umgerechnet 6,58 Euro) angehoben worden, was satte 50 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau liege.Shell biete dem Goldman-Analysten zufolge eine attraktive Free-Cashflow-Rendite, zudem gefalle ihm der laufende Konzernumbau. Hier habe er den fairen Wert von 2.500 auf 2.600 Pence (31,09 Euro) erhöht und das Rating mit "Buy" bekräftigt.Auch DER AKTIONÄR bleibe für die drei europäischen Energieriesen positiv gestimmt. Die Gewinne dürften nach wie vor sprudeln, die Bilanzen seien stark und die Bewertungen immer noch sehr günstig. Dividendenjäger könnten daher weiterhin zugreifen. Die Stoppkurse können vorerst noch bei 3,20 Euro (BP), 15,70 Euro (Shell) sowie 33,00 Euro (TotalEnergies) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link