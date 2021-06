Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der BP-Aktie laufe es derzeit weiterhin rund. Die Anteilscheine des britischen Energieriesen stünden kurz davor, ein neues Corona-Hoch zu markieren. Rückenwind erhalte der Kurs dabei von einer robusten Ölpreisentwicklung. Und nach Ansicht des CEOs Bernard Looney dürfte sich dieser Trend weiter fortsetzen."Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Nachfrage stark sein wird und die US-Schieferölproduzenten scheinen diszipliniert zu bleiben", habe Looney gegenüber Bloomberg News erklärt. "Ich denke, dass die Situation, in der wir uns im Moment befinden, noch eine Weile so andauern könnte."Für BP seien die hohen Ölpreise natürlich ein Segen. Der Konzern dürfte im laufenden Jahr wieder einen satten Nettogewinn einfahren. Dies wiederum ermögliche es den Briten, hohe Investitionen in Erneuerbare Energien zu stemmen, um BP auf dem Weg zur Klimaneutralität Schritt für Schritt voranzubringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: