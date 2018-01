ISIN BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BP-Aktie: Der große Wurf ist noch nicht gelungen - ChartanalyseSteigende Kursnotierungen beim Rohöl sind auch gut für die erdölverarbeitende Industrie, wie beispielshalber für British Petrol (BP) (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die letzten markanten Höchststände habe die Aktie von BP Mitte 2014 markiert und sich nach einem Verlaufshoch von 526,80 GBp anschließend von ihrem Aufwärtstrend verabschiedet. Über die nächsten Monate hätten die Notierungen bis auf ein Unterstützungsniveau von 249,44 GBp zurückgesetzt. Seit Anfang 2016 sei jedoch wieder eine positive Tendenz beim Papier des britischen Ölkonzerns zu verzeichnen, die bereits Anfang letzten Jahres an die Hochs aus 2014 aufwärts gereicht habe. Ein Ausbruch sei zwar ausgeblieben, nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase um 450,00 GBp habe der Wert gegen Jahresende aber wieder an die markante Hürde aus 2014 zulegen können. Dabei seien immer höhere Tiefs etabliert worden, was für eine bullische Komprimierung spreche und hieraus noch ein größeres Kaufsignal folgen könnte.Noch hänge die Aktie von British Petrol am Widerstandsniveau von rund 530,00 GBp fest, sodass erst darüber von einer weiteren Aufwärtsbewegung in Richtung 550,00 GBp ausgegangen werden könne. Übergeordnet stünden nach Auflösung der Widerstandszone aus 2014 Kurspotenzial sogar bis 600,00 GBp bereit und kann über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.01.2018)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,983 EUR +0,23% (10.01.2018, 13:49)London-Aktienkurs BP-Aktie:530,30 GBp +0,44% (10.01.2018, 13:56)