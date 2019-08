Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,612 EUR +0,16% (30.08.2019, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,618 EUR +0,57% (30.08.2019, 14:34)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

5,03 GBP +0,10% (30.08.2019, 14:34)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Ölriese BP habe in dieser Woche bekannt gegeben, sein gesamtes Geschäft im US-Bundesstaat Alaska für 5,6 Milliarden Dollar an den dortigen Wettbewerber Hilcorp zu verkaufen. BP habe den Verkauf unter anderem mit dem Ziel begründet, innerhalb von zwei Jahren Konzernteile im Wert von zehn Milliarden Dollar abzugeben.Die Privatbank Berenberg begrüße diese Entscheidung. Analyst Henry Tarr habe die Einstufung für BP nach dem Verkauf des Alaska-Geschäfts auf "buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Der Schritt sei wichtig und werde dazu beitragen, die Verschuldung auf das angestrebte Niveau zu senken, so Tarr in einer am Mittwoch präsentierten Studie. Die Desinvestitionen des Ölkonzerns hätten ein schnelleres Dividendenwachstum oder Aktienrückkäufe erlaubt.Auch die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für BP nach der Ankündigung des Verkaufs auf "buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Mit Blick auf die angestrebten Gesamtverkäufe von Unternehmensteilen habe der Ölkonzern damit einen großen Schritt gemacht, habe Analyst Jon Rigby am Mittwoch erklärt.Zum Wochenschluss habe auch die US-Bank J.P. Morgan ihre Einstufung für BP von "overweight" bestätigt. Analyst Christyan Malek habe in einer am Freitag präsentierten Studie auf die derzeit hohen Preisschwankungen am Ölmarkt verwiesen. Seine Prognose für das Erreichen der Gewinnzone der europäischen Ölkonzerne in diesem Jahr liege nun bei 58 Dollar je Fass statt zuvor 55 Dollar. BP und Shell seien seine "Top Picks".Die Dividende könne sich tatsächlich sehen lassen. Diese werde für das zweite Quartal erneut bei 10,25 US-Cent je Aktie liegen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet würde sich daraus aktuell eine satte Rendite von 6,6 Prozent ergeben.Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur sei die Aktie von BP zuletzt ebenfalls unter Druck geraten. Derzeit arbeite das Papier aber an einer Bodenbildung. Am Mittwoch habe das Papier sogar mehr als 2,4 Prozent zulegen und über der psychologisch wichtigen Marke von 500 Britischen Pence schließen können. Auch am Donnerstag und Freitag könne sich das Papier weiter über der 500-Pence-Marke behaupten. Die Aktie sei mittlerweile sehr günstig bewertet.Anleger sollten mit einem Stopp bei 4,90 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)Mit Material von dpa-AFX