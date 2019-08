Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,20 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 28.08.2019 5,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.08.2019 7,10 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 27.08.2019 6,45 Buy HSBC Gordon Gray 07.08.2019 6,25 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 07.08.2019 8,10 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 01.08.2019 6,05 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 31.07.2019 6,25 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 31.07.2019 6,15 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 31.07.2019 6,00 Buy UBS AG Jon Rigby 31.07.2019



Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,578 EUR +1,83% (28.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,583 EUR +1,23% (28.08.2019, 21:44)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

498,75 GBp +2,19% (28.08.2019, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.08.2019/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 8,10 oder 5,50 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 30. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2019 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli hat der Ölkonzern BP im 2. Quartal mit einem höher als erwarteten Ergebnis für Überraschung gesorgt. Der bereinigte Gewinn sei mit 2,8 Milliarden US-Dollar stabil geblieben. Experten hätten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Das robuste operative Geschäft sei BP zufolge durch niedrige Ölpreise gedämpft worden. Im 1. Quartal dieses Geschäftsjahres habe das Unternehmen wegen schwacher Ölpreise noch deutlich mehr Abstriche hinnehmen müssen.Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe mit 5,16 Milliarden Dollar ebenfalls die Erwartungen von Analysten übertroffen. Die Produktion habe um 4 Prozent und somit stärker als erwartet angezogen. Für die Bewältigung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko aus dem Jahr 2010 fielen 1,4 Milliarden Dollar nach Steuern an, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von Goldman Sachs dem Titel das höchste Kursziel von 8,10 GBP zu. Die US-Investmentbank hat BP nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" belassen. Starke Ergebnisse für das zweite Quartal deuteten bei dem Ölkonzern auf einen höheren Free Cashflow und höhere Rückflüsse an die Aktionäre hin, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 1. August vorliegenden Studie.Bei Independent Research jedoch wird der BP-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 5,90 GBP auf 5,50 GBP gesenkt. Das bereinigte EPS des Q2/2019 habe über der Analystenprognose und dem Marktkonsens gelegen. Die Q2-Dividende habe hingegen der Analystenerwartung entsprochen. Der freie Cashflow (FCF) sei trotz der BHP-Transaktion (weitere Tranche geleistet) positiv gewesen, habe aber die Ausschüttung nicht vollständig gedeckt. Daher liege das Gearing (per 30.06.: 31%) nun leicht oberhalb der Zielspanne (20% bis 30%). Die Ziele für 2021 seien bestätigt worden (FCF vor Steuern (Upstream & Downstream) bei einem realen Ölpreis von 55 USD je Barrel: 23 bis 25 Mrd. USD). Auch die Ausschüttungspolitik (u.a. progressive Dividendenpolitik) habe eine Bestätigung erfahren.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, habe in einer Aktienanalyse vom 28. August seine Schätzungen aufgrund eines konservativeren Ölpreisszenarios mehrheitlich reduziert. Die Dividendenrendite sei u.a. attraktiv (u.a. 2019e: 6,8%). Insgesamt habe BP das nach Meinung des Analysten überzeugendste Q2-Zahlenwerk unter den Öl- und Gaskonzernen aus seinem Universum vorgelegt.Alaska sei deutlich mehr als ein halbes Jahrhundert lang wichtig für BPs Wachstum und Erfolg gewesen, habe Konzernchef Bob Dudley verkündet. Doch BP wolle sich jetzt neu aufstellen - und mittlerweile gebe es sowohl in den USA als auch weltweit andere Gelegenheiten für das Unternehmen. "Wir bauen BP ständig um", habe Dudley erklärt. Der britische Branchen-Gigant habe in Alaska zuletzt nach eigenen Angaben rund 1.600 Mitarbeiter beschäftigt. Über deren Zukunft solle so schnell wie möglich Klarheit geschaffen werden, verspreche der Konzern.Die Dividende für das zweite Quartal werde erneut bei 10,25 US-Cent je Aktie liegen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet würde sich daraus aktuell eine satte Rendite von 6,6 Prozent ergeben.Im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur sei zuletzt jedoch auch die Aktie von BP unter Druck geraten. Die Aktie sei mittlerweile sehr günstig bewertet. Anleger bleiben mit einem Stopp bei 4,90 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?