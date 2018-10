Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,65 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 17.10.2018 6,50 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 17.10.2018 7,00 Kaufen RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 15.10.2018 7,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 28.09.2018 6,25 Kaufen Nord LB Oliver Drebing 28.09.2018 6,20 Buy Deutsche Bank Yuriy Kukhtanych 19.09.2018 6,90 Buy HSBC Gordon Gray 12.09.2018 6,65 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 11.09.2018 6,95 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 05.09.2018 6,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.08.2018 6,50 Buy Citigroup Alastair Syme 16.08.2018 6,20 Kaufen LBBW Achim Wittmann 13.08.2018 7,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 01.08.2018 6,50 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 01.08.2018 6,80 Buy Société Générale Irene Himona 01.08.2018

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.10.2018/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 6,20 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 30. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel vor Zahlen zum dritten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. Das Quartal dürfte abermals von starken Barmittelzuflüssen für die Ölkonzerne geprägt worden sei, die in eine Ausweitung der Aktienrückkaufprogramme münden sollten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 28. September vorliegenden Branchenstudie. BP zähle zu seinen "Top Picks", da die Briten in Kürze über eine der stärksten Pipelines neuer Öl- und Gasprojekte innerhalb des Sektors verfügen sollten.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen u.a. von der Deutschen Bank: Die Einstufung für BP wurde auf "buy" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Unter den großen Ölförderern verfüge der Konzern über das solideste Geschäft im Verarbeitungssegment, schrieb Analyst Yuriy Kukhtanych in einer am 19. September vorliegenden Studie.Die US-Bank J.P. Morgan hat das Kursziel für BP von 625 auf 650 Pence erhöht und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Entwicklung der operativen Cashflows europäischer Ölkonzerne dürfte auch im dritten Quartal die allgemeinen Erwartungen verfehlt haben, schrieb J.P. Morgan-Analyst Christyan Malek in einer Branchenstudie vom 17. Oktober. Der bereinigte Nettogewinn der meisten Sektorunternehmen sollte aber im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen sein.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze BP-Aktie: