BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Buy Redburn Peter Low 13.05.2020 4,10 Buy UBS AG Jon Rigby 12.05.2020 3,20 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 29.04.2020 3,50 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 29.04.2020 3,20 Hold Jefferies & Company Jason Gammel 29.04.2020 3,60 Halten Independent Research Sven Diermeier 29.04.2020 5,50 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 28.04.2020 2,50 Underperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 28.04.2020

Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,473 EUR -3,66% (13.05.2020, 17:13)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4585 EUR -3,07% (13.05.2020, 17:25)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

303,60 GBp -3,08% (13.05.2020, 17:14)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.05.2020/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,50 oder 2,50 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 28. April die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. April habe der britische Ölkonzern BP im ersten Quartal die doppelte Belastung aus der Covid-19-Krise und dem Ölpreisverfall deutlich zu spüren bekommen. Der bereinigte Überschuss sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 791 Millionen US-Dollar (730 Millionen Euro) zurückgegangen. Ein Jahr zuvor habe BP noch einen bereinigten Gewinn von knapp 2,36 Milliarden Dollar ausgewiesen. Dennoch wolle das Unternehmen die Quartalsdividende um 2,4 Prozent auf 10,5 Cent je Aktie erhöhen.Die Auswirkungen der Rückgänge bei Nachfrage und Preisen dürften sich auch im zweiten Quartal fortsetzen. BP werde mit einer Reihe von Maßnahmen die Liquidität erhöhen, die Bilanz stärken und die Ausgaben reduzieren. Bereits Anfang April habe das Unternehmen Kostensenkungen angekündigt: Im laufenden Jahr sollten die organischen Investitionsausgaben demnach auf insgesamt 12 Milliarden US-Dollar (etwa 11 Mrd. Euro) begrenzt werden. Das seien ca. 25 Prozent weniger, als der Konzern ursprünglich geplant habe. Organische Investitionsausgaben sind um Effekte wie Zusammenschlüsse bereinigt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für den Titel von 440 auf 410 Pence gesenkt, die Einstufung nach den Kursverlusten der vergangenen Monaten aber auf "buy" belassen. Analyst Jon Rigby habe seine Schätzungen und Kursziele für Ölkonzerne in einer am 12. Mai vorliegenden Branchenstudie an die jüngsten Entwicklungen wie Ölpreisverfall und trüberes Konjunkturumfeld angepasst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: