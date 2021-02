Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 3,50 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 03.02.2021 4,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 03.02.2021 2,80 Sector Perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 03.02.2021 4,90 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 02.02.2021 4,15 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 02.02.2021 2,70 Hold Jefferies & Company Giacomo Romeo 02.02.2021 3,50 Buy UBS AG Jon Rigby 02.02.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International AG Helge Rechberger, Oleg Galbur 02.02.2021

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1995 EUR +1,39% (16.02.2021, 18:48)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1965 EUR +0,33% (16.02.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

278,20 GBp -0,25% (16.02.2021, 17:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.02.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4,90 oder 2,70 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 2. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 2. Februar berichtete, habe der britische Ölkonzern BP auch im 4. Quartal die mauen Öl- und Gaspreise in der Corona-Krise zu spüren bekommen. Der bereinigte Überschuss sei von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 115 Millionen US-Dollar (95 Mio. Euro) eingebrochen nach 2,57 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr 2020 habe ein bereinigter Verlust von 5,7 Milliarden Dollar gestanden. 2019 habe hier noch ein bereinigter Gewinn von fast 10 Milliarden gestanden.BP-Chef, Bernard Looney, habe die Quartalsdividende erneut bei 5,25 US-Cent angesetzt. Im 2. Quartal habe BP die Quartalsausschüttung zum ersten Mal seit zehn Jahren gekappt. Der Umsatz sei im Schlussquartal von 71,1 Milliarden im Vorjahr auf 44,8 Milliarden Dollar geschrumpft. Unter dem Strich habe dank Anteilsverkäufen ein Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar gestanden. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen wegen milliardenschwerer Abschreibungen einen Nettogewinn von 19 Millionen Dollar ausgewiesen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat den Titel nach Zahlen mit einem Kursziel von 430 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Das vierte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 3. Februar vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf 2021 mit besseren Konjunkturaussichten, Selbsthilfemaßnahmen und Aktienrückkäufen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: